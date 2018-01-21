В Ростове на стройке загорелся мазут

В Ростове-на-Дону днем 21 января загорелась недостроенная многоэтажка в микрорайоне Сельмаш

Около 14:00 на улице Веры Пановой, 30 рядом со стройплощадкой ЖК «Сельмаш» произошел разлив мазута с последующим возгоранием.

К 14:20 пожар локализовали. В ликвидации огня задействовали четыре единицы техники.

В пожаре никто не пострадал, передает «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Причина разлива нефтепродуктов не установлена. Из-за пожара район заволокло дымом.