В Ростове на стройке загорелся мазут

Ростовская область

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  • © Фото пользователя vk.com/kirbary в группе «Ростов главный»
  • © Фото пользователя vk.com/kirbary в группе «Ростов главный»

В Ростове-на-Дону днем 21 января загорелась недостроенная многоэтажка в микрорайоне Сельмаш

Около 14:00 на улице Веры Пановой, 30 рядом со стройплощадкой ЖК «Сельмаш» произошел разлив мазута с последующим возгоранием.

К 14:20 пожар локализовали. В ликвидации огня задействовали четыре единицы техники. 

В пожаре никто не пострадал, передает «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Причина разлива нефтепродуктов не установлена. Из-за пожара район заволокло дымом.

Пожары Ростов-на-Дону
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