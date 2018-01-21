ФК «Ростов» объявил конкурс на создание маскота команды

Футбольный клуб «Ростов» объявил о старте конкурса на лучшую идею талисмана команды

Конкурс будет проходить в три этапа, в нем смогут принять участие все желающие.

Первый этап продлится с 20 января по 20 февраля, в этот период будет идти прием конкурсных работ. Изображения маскота, выполненные в любой технике и на любом материале, следует прислать на почту mascotte@fc-rostov.ru. В письме также должно быть описание маскота, его краткая история, а также то, как талисман связан с «Ростовом» и городом. кроме того, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона.

На втором этапе, который продлится с 21 по 24 февраля, будет идти голосование среди тренерского штаба и игроков клуба. Они выберут работы, которые выйдут в финал конкурса.

С 26 февраля по 5 марта на сайте «Ростова» состоится финальное голосование. Победителю вручат призы от клуба, а его маскот станет символом желто-сниих.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре краснодарский гандбольный клуб «Кубань» представил нового маскота команды. Им стала кубазонка-воительница Куби.