На Ставрополье из-за аварии без воды осталось более 9 тыс. человек

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае несколько населенных пунктов осталось без воды из-за аварии

На трубе, которая снабжает водой Михайловск, произошла утечка. Частично нарушено водоснабжение в Михайловске, селе Верхнерусском, немного затронута окраина Ставрополя, сообщает «Интерфакс».

Без воды осталось 9 тыс. 345 человек, которые живут в восьми многоэтажках. Котельные работают, организован подвоз воды. Устранить аварию планируют к 15:00.

ЖКХ
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