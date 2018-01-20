На Ставрополье из-за аварии без воды осталось более 9 тыс. человек
В Ставропольском крае несколько населенных пунктов осталось без воды из-за аварии
На трубе, которая снабжает водой Михайловск, произошла утечка. Частично нарушено водоснабжение в Михайловске, селе Верхнерусском, немного затронута окраина Ставрополя, сообщает «Интерфакс».
Без воды осталось 9 тыс. 345 человек, которые живут в восьми многоэтажках. Котельные работают, организован подвоз воды. Устранить аварию планируют к 15:00.
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