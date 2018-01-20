Пользователи Facebook будут оценивать достоверность источников новостей

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у пользователей появится возможность влиять на качество новостей в соцсети

«Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», — сказал он.

Во время регулярных опросов сотрудники соцсети будут просить пользователей оценить надежность источника информации. На основе результатов опросов сформируют рейтинг, лидеров которого допустят до новостной ленты, сообщает RT.

«СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению», — заявил Цукерберг.

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