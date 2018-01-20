Пользователи Facebook будут оценивать достоверность источников новостей

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у пользователей появится возможность влиять на качество новостей в соцсети

«Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», — сказал он.

Во время регулярных опросов сотрудники соцсети будут просить пользователей оценить надежность источника информации. На основе результатов опросов сформируют рейтинг, лидеров которого допустят до новостной ленты, сообщает RT.