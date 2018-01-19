Игроки ХК «Сочи» зарабатывают 645 млн рублей за сезон

Краснодарский край

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  • ХК «Сочи» © Фото с сайта hcsochi.ru

ХК «Сочи» тратит на контракты игроков 482 млн рублей, еще около 163 миллионов «леопарды» получают бонусами

Зарплатные бюджеты клубов КХЛ Западной и Восточной конференций подсчитал «Чемпионат». В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы.

По данным издания, в общей сложности «Сочи» тратит на хоккеистов 645 млн рублей за сезон. И хотя зарплаты игроков ниже, чем в других клубах Западной конференции, бонусы в клубе внушительные, отмечает агентство.

Напомним, спонсором ХК «Сочи» является ОАО «Российские железные дороги». Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Запада.

Самый богатый клуб Запада — СКА, который тратит на хоккеистов 2,5 млрд рублей. ЦСКА платит игрокам 2,2 млрд рублей.

Больше всех в Восточной конференции на зарплаты тратит «Ак Барс» — 1,6 миллиарда рублей.

ХК «Сочи» Хоккей
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