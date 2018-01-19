В Краснодаре временно изменят движение общественного транспорта по ул. Октябрьской

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В связи с ремонтом коллектора на пересечении улиц Октябрьской и Ленина в Краснодаре временно изменят свой маршрут несколько троллейбусов и автобуса

«С 20 по 21 января будут временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 2, 4, 6, 9, 12, 31 и автобусного маршрута № 2Е», — сообщили в МУП «КТТУ».

В сторону вокзала и микрорайона Гидростроителей указанные троллейбусы и автобус будут следовать по улицам Октябрьской, Буденного, Кубанской набережной, Мира и далее по обычным маршрутам. В обратном направлении транспорт будут курсировать как обычно.

Кроме того, троллейбусы маршрута №9 в ближайшие выходные будут работать по укороченной трассе — от бальнеолечебницы до Центрального колхозного рынка.

Краснодар Общественный транспорт
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