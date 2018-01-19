Гандболистку «Кубани» и еще двух игроков сборной РФ дисквалифицировали за допинг. Россию лишили серебра ЧЕ-2017

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  • Молодежная сборная России по гандболу © Фото с сайта rushandball.ru

Трех российских гандболисток на 20 месяцев отстранили от участия в международных соревнованиях за употребление запрещенных препаратов

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) дисквалифицировала Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, женская молодежная сборная России, в которой выступают игроки не старше 19 лет, лишилась серебра чемпионата Европы 2017 года.

Отсчет дисквалификации считается от 12 сентября 2017 года, когда Скоробогатченко, Дувакину и Дудину временно отстранили, обнаружив в их допинг-пробах мельдоний.

Дисциплинарная комиссия ЕГФ учла, что спортсменки принимали запрещенный препарат не намеренно, и сократила стандартный период дисквалификации, сообщается на сайте ЕГФ.

Гандболистка «Кубани» Антонина Скоробогатченко, Мария Дудина из звенигородской «Звезды» и Мария Дувакина из волгоградской «Динамо-Синары» в составе молодежной сборной России в августе 2017 года выиграли серебро чемпионата Европы, победителем которого стала сборная Франции.

Гандбол ГК «АГУ-Адыиф» ГК «Кубань» Допинг

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Гандболистку «Кубани» и еще двух игроков сборной РФ дисквалифицировали за допинг. Россию лишили серебра ЧЕ-2017

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