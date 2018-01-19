Краснодарцы смогут за 2 рубля пройти обследование на сахарный диабет

«Российская Диабетическая Ассоциация» с 18 января по 17 февраля проводит акцию в Краснодаре

В программе «Предиабет. Время действовать» могут принять участие жители Краснодара в возрасте 40-60 лет после оценки степени риска развития заболевания по шкале FINDRISK на сайте prediabet.ru.

Если тестирование покажет группу повышенного риска, можно получить уникальный код и пройти скрининг — сдать анализ крови на гликированный гемоглобин в медицинском офисе.

«В мире и России постоянно отмечается рост количества людей с сахарным диабетом. Если в 2017 году СД заболевал каждый 11-й взрослый, то к 2045 году заболеет каждый 10-й. Болезнь развивается не молниеносно, чаще всего ей предшествует состояние предиабета. В это время СД еще можно не допустить или отложить его развитие на десятилетия, просто изменив образ жизни», — сказал доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета Минздрава России Александр Майоров.

Тестирование будет стоить 2 рубля. Узнать подробнее об акции и можно по бесплатному телефону 8-800-200-36-30.