Сеть «Три-З» стала лидером по имплантации импортных факичных линз в России

Федеральная сеть современных офтальмологических центров «Три-З» зафиксировала в 2017 году рекордное количество имплантированных импортных факичных интраокулярных линз среди отечественных клиник

В группу компаний «Три-З» входят три офтальмологические клиники в Краснодаре, Ессентуках и Перми и 33 диагностических центра в семи регионах страны. В клиниках проводится коррекция нарушений рефракции, хирургия катаракты, лечение глаукомы, а также патологий сетчатки и стекловидного тела. В «Три-З» представлены все современные технологии коррекции зрения: ReLExSMILE, ReLExFLEx, Femto Super LASIK, включая имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ), позволяющую вернуть зрение пациентам в особо сложных случаях.

Факичные интраокулярные линзы полностью кастомизированные, они изготавливаются строго индивидуально с учетом анатомических особенностей глаза пациента. По данным единственного поставщика импортных факичных интраокулярных гибких линз в Россию, группа компаний «Три-З» является рекордсменом по количеству имплантированных факичных ИОЛ среди отечественных клиник.

«Операции по имплантации факичных линз требуются в исключительных случаях и являются уникальными. Только 0,4% от всех ежегодно проводимых в клиниках "Три-З" операций составляют хирургические вмешательства данного вида. В 2017 году было имплантировано 45 факичных линз, а это значит, что пациенты, которым ранее мы были вынуждены отказывать в помощи, сегодня могут вернуть хорошее зрение в наших клиниках», — прокомментировал офтальмохирург клиники «Три-З» Краснодара кандидат медицинских наук Александр Бойко.

Имплантация факичных ИОЛ применяется при близорукости до -30 диоптрий, тонкой и искривленной роговице, когда кераторефракционная лазерная операция противопоказана. Практика показывает, что острота зрения без контактных линз и очков после проведения имплантации факичных ИОЛ в некоторых случаях даже выше, чем до операции при использовании указанных средств коррекции.