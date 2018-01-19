На Дону произошел пожар в питомнике кактусов

Ростовская область

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  • © Фото со страницы vk.com/cactuslove
  • © Фото со страницы vk.com/cactuslove

В Новочеркасске 18 января в садовом товариществе произошел пожар в теплице с кактусами

Возгорание началось на улице Заводской в питомнике по выращиванию кактусов и суккулентов. Соседи заметили черный дым и вызвали пожарных.

Владелец теплицы Игорь Пугач-Рапопорт рассказал, что в теплице сгорела крыша и четыре деревянных стеллажа площадью по 10 кв. метров, растения или сгорели, или пострадали от расплавленного поликарбоната, из которого сделана крыша, и залиты водой из гидранта. В другой половине теплицы кактусы покрылась копотью, но остались живы, написал на своей странице «ВКонтакте» Игорь Пугач-Рапопорт.

При пожаре люди не пострадали.

Причиной возгорания могла стать утечка газа: теплицы отапливались газовыми баллонами.

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