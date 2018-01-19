В центре Краснодара в квартире нашли тело девушки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре начали доследственную проверку после смерти девушки

Тело погибшей нашли в квартире на улице Красной. Ее обнаружили друзья, которые долго не могли дозвониться до девушки и решили проведать. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиков, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

Проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Краснодар Следственный комитет
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