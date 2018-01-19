В Симферополе семиклассник ранил школьника из пневматики

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Симферополе в туалете школы произошла стрельба

По предварительным данным, в туалете гимназии № 1 имени Ушинского перед уроком физкультуры семиклассник выстрелил в пятиклассника из пневматического пистолета. Пулька попала в ногу и застряла под кожей. Пострадавшему оказали помощь, пулю вытащили, рану обработали. Угрозы жизни ребенка нет, его отправили домой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное министерство образования.

Об инциденте сообщили министру образования Крыма Наталье Гончаровой, она выехала на место происшествия. По ее словам, со стрелявшим ребенком разбираются правоохранительные органы.

Оружие Школьники
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