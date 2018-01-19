На Кубани в 2018 году жилье получат более 50 ветеранов

В Краснодарском крае 52 ветерана Великой Отечественной войны получат жилье в 2018 году

Об этом сообщил и. о. министра труда и социального развития региона Сергей Белопольский на пресс-конференции, посвященной подготовке к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

По его словам, в 2017 году обеспечено жильем 115 инвалидов и участников войны, в этом году приобретут жилье еще 52 человека. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 69 млн рублей.

Министр отметил, что с 2016 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем в первоочередном порядке.

«Сегодня в крае имеют право на получение жилья 5236 инвалидов и участников ВОВ, а также более 14 тысяч вдов. Каждый из них при подтверждении нуждаемости может встать на учет. Мера социальной поддержки предоставляется в форме единовременной денежной выплаты в размере 1 млн 330 тыс. рублей», — пояснил Белопольский.

Он уточнил, что за 10 лет смогли приобрести жилье более 5800 ветеранов, членов их семей и участников военных действий. Из федерального бюджета было выделено более 6 млрд рублей.

Также, добавил Белопольский, ветеранам оказывается социальная помощь на дому — в крае функционируют 50 комплексных центров социального обслуживания населения. Ежегодно помощь получают 650 участников и инвалидов войны, передает пресс-службе краевой администрации.