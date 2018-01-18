Бывший замглавы Лазаревского района Сочи получил три года колонии за мошенничество

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя главы Лазаревского района Сочи Руслана Бердиева, обвиняемого в махинациях во время проведения электронных торгов

Лазаревский районный суд признал Бердиева виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорил его к трем годам колонии общего режима в ноябре.

Суд установил, что Бердиев обладая информацией об участниках электронного аукциона на заключение муниципального контракта, предложил соучастнику преступления Ж. похитить у участвующего в аукционе ООО «Экогор» имущество.

«Согласно плану, Бердиев должен был склонить замруководителя ООО "Экогор" к выплате взятки в обмен на отказ от участия в аукционе ООО "Сириус", в котором якобы работал Ж., хотя фактически он там не работал и не мог повлиять на исход аукциона. За свои действия Бердиев требовал передачи 2 млн рублей через Ж.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С декабря 2016 по февраль 2017 года злоумышленники незаконно завладели имуществом «Экогора» на сумму более 350 тыс. рублей, затем их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Сторона защиты обжаловала приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор суда без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.