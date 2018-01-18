В Дагестане юноша организовал собственное похищение ради выкупа

В Дагестане возбудили уголовное дело после ненастоящего похищения человека

По предварительным данным, 19-летний житель дагестанского села Ахты решил инсценировать свое похищение, чтобы получить от отца выкуп.

В начале января он выехал с друзьями в сторону Дербента и отправил отцу сообщение, что его похитили и требуют выкуп в 1,5 млн рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы, задержали самого похищенного и 22-летнего жителя Дагестана, сообщает «Российская газета».

Возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».