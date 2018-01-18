Аэропорт Краснодара установил рекорд по пассажиропотоку

По итогам 2017 года Международный аэропорт Краснодар обслужил около 3,5 млн человек

Это рекордный показатель за последние 10 лет — с момента вхождения аэропорта в холдинг «Базэл Аэро» Олега Дерипаски. Общий пассажиропоток четырех аэропортов компании составил около 11 млн человек. Каждый третий из них воспользовался услугами краснодарского авиаузла.

Предыдущий рекорд краснодарский аэропорт поставил в 2014 году, когда он обслужил более 3,4 млн человек. Тогда он выступал резервным для олимпийского Сочи. К зимним Играм аэропорт Краснодара претерпел масштабную реконструкцию, увеличив площадь в два раза, а пропускную способность — почти в три раза.

В июле 2017 года в краснодарском аэропорту открылась новая взлетно-посадочная полоса. Это позволило принимать воздушные суда большей вместимости, что привело к росту пассажиропотока по итогам года почти до 3,5 млн человек (на 17% больше, чем в 2016 году). Наибольший рост — 65% — продемонстрировали международные перевозки. Число пассажиров международных рейсов достигло более 697 тыс. человек. На внутренних направлениях аэропорт обслужил более 2,8 млн человек (+9% к предыдущему году).

С 2006 года, когда аэропорт был приобретен структурами «Базового Элемента» Олега Дерипаски, пассажиропоток вырос более чем в два раза — с 1,4 млн до 3,5 млн человек. Краснодарский авиаузел входит в топ-10 ведущих российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. В аэропорту осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56 направлениям (30 из них — международные). Ежемесячно аэропорт обслуживает 500 тонн почты и коммерческих грузов.

В аэровокзале работают залы повышенной комфортности, бизнес-залы и VIP-терминал, в которых пассажирам предлагается все необходимое для комфортного ожидания вылета. В здании аэровокзального комплекса установлены киоски саморегистрации, с помощью которых пассажиры могут выбрать место в салоне самолета. На территории аэропорта имеются магазины, кафе, аптека, банки, доступ к Wi-Fi, работают гостиница, медсанчасть, служба бортового питания.

В рамках проекта развития аэропорта Краснодара планируется строительство нового аэровокзального комплекса площадью 50 тыс. кв. метров. Предполагается создание на его базе мультимодального транспортного узла. Он объединит авиационный, железнодорожный и автомобильный транспорт, здесь же будет организован логистический комплекс для грузовых перевозок.

«Наша задача — сделать аэропорт Краснодара частью большой платформы, которая позволит людям удобно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Как правило, когда в городе появляется такой мультимодальный комплекс, количество пассажиров и перемещение людей внутри него — с самолета на поезд или автобус и обратно — возрастает на 30–40%», — пояснил генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.

По оценкам аналитиков, годовой пассажиропоток аэропорта столицы Кубани к 2030 году может достичь 8–10 млн пассажиров в год. Строительство нового терминала и развитая маршрутная сеть позволят создать на базе Международного аэропорта Краснодар крупный авиационный узел на юге России. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят от 15 до 19 млрд рублей.