На Ставрополье 23-летнего полицейского нашли мертвым в служебном кабинете

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели полицейского в Андроповском районе Ставропольского края

Тело оперуполномоченного отделения уголовного розыска было обнаружено в его кабинете. Выстрел был произведен в правую височную область головы из табельного оружия, передает NewsTracker. По информации издания, лейтенант работал в полиции с 30 августа.

В качестве одной из версий следователи рассматривают самоубийство, передает ТАСС.

СКР проводит доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все детали случившегося. МВД начало служебную проверку.