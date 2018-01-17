На Ставрополье 23-летнего полицейского нашли мертвым в служебном кабинете

Ставропольский край

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели полицейского в Андроповском районе Ставропольского края

Тело оперуполномоченного отделения уголовного розыска было обнаружено в его кабинете. Выстрел был произведен в правую височную область головы из табельного оружия, передает NewsTracker. По информации издания, лейтенант работал в полиции с 30 августа.

В качестве одной из версий следователи рассматривают самоубийство, передает ТАСС.

СКР проводит доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все детали случившегося. МВД начало служебную проверку.

Полиция
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