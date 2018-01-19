Банк «НЕЙВА» предложил краснодарским бизнесменам открыть счет без визита в банк

Предприниматели Краснодара теперь могут открыть расчетный счет без визита в банк, пригласив к себе в офис представителя банка «НЕЙВА»

«Больше не придется тратить время на заполнение документов для открытия счета и ожидать приема в офисе банка, ведь сотрудник банка приедет уже с готовыми документами в удобное для бизнесмена время — останется лишь подписать пакет документов и приступить к работе», — прокомментировали в банке.

Клиенты дополнительно получают возможность проведения платежей в режиме онлайн до 20:00 без дополнительных комиссий и круглосуточную клиентскую поддержку. Такую форму работы уже выбрали 15 тыс. клиентов банка — юридических лиц и предпринимателей. Удобный и современный интернет-банк для корпоративных клиентов и его мобильное приложение позволят любую операцию выполнить дистанционно. Для пополнения, снятия средств с расчетного счета в подарок выдается корпоративная карта, которой можно расплачиваться и в торговых точках.

При заполнении заявки на открытие счета на сайте банка нужно указать любой адрес, по которому клиенту удобно открыть счет. Номер расчетного счета присваивается сразу в момент отправки заявки, что позволяет незамедлительно направить его контрагентам для перечисления средств. Представитель банка «НЕЙВА» приезжает открывать счет по указанному адресу в назначенное время, клиенту остается подписать уже готовые документы. Клиенту сразу подключат интернет-банк для бизнеса и подарят корпоративную карту для пополнения/снятия наличных средств и расчетов в торговых сетях. Открытие счета — бесплатно, подключение к интернет-банку — бесплатно, заверение учредительных документов — бесплатно.

Узнать все подробности можно в круглосуточной службе клиентской поддержки по многоканальному телефону 8-800-7000-213 (звонок по России бесплатный).