Автоинспекторы нашли три мешка конопли в машине у жителя Кубани

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ

В Гулькевичском районе сотрудники ДПС остановили машину, которая нарушила правила дорожного движения. Они осмотрели автомобиль и нашли на заднем сиденье три полиэтиленовых мешка с коноплей общей массой более 5,5 кг.

Выяснилось, что наркотик принадлежит ранее судимому 40-летнему местному жителю, пассажиру машины. В отделе полиции он рассказал, что нашел в поле дикорастущие кусты конопли, оборвал их и собирался приготовить наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.