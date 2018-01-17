Автоинспекторы нашли три мешка конопли в машине у жителя Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ

В Гулькевичском районе сотрудники ДПС остановили машину, которая нарушила правила дорожного движения. Они осмотрели автомобиль и нашли на заднем сиденье три полиэтиленовых мешка с коноплей общей массой более 5,5 кг.

Выяснилось, что наркотик принадлежит ранее судимому 40-летнему местному жителю, пассажиру машины. В отделе полиции он рассказал, что нашел в поле дикорастущие кусты конопли, оборвал их и собирался приготовить наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД Гулькевичский район Наркотики
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