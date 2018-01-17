В Выселковском районе мужчина погиб во время семейной ссоры

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Выселковском районе женщину обвинили в избиении мужа, после чего он умер

Супруги жили в частном доме в станице Крупской. По версии следствия, 11 января 55-летняя женщина узнала, что 62-летний муж продал часть бытовой техники и другое имущество за незначительную сумму. Деньги он потратил на спиртное. Между супругами возник конфликт.

«В ходе ссоры женщина взяла металлический лом и ударила им не менее трех раз в область головы супруга. На следующий день она обнаружила мужа без признаков жизни, о чем сообщила в правоохранительные органы. Смерть потерпевшего наступила в результате причиненной черепно-мозговой травмы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Выселковский район
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В Выселковском районе мужчина погиб во время семейной ссоры

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