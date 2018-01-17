В Сочи к ЧМ-2018 установят 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации

В Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи к чемпионату мира по футболу установят 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации

«Их цель — создать максимальный комфорт нашим гостям, чтобы было удобно ориентироваться по городу, самостоятельно посещать знаковые объекты показа», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Все основные маршруты гостеприимства и транспортные узлы задекорируют символикой чемпионата мира.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года в Сочи запустили проект «Слово дня», в рамках которого жителей курорта будут учить по одной фразе на английском в день.