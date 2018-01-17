В Сочи к ЧМ-2018 введут систему безналичной оплаты в автобусах
К чемпионату мира по футболу система безналичной оплаты проезда появится во всех 365 автобусах МУП «Сочиавтотранс»
Пока такая система работает на 100 автобусах.
«Для бесплатного проезда в городском общественном транспорте представители клиентских групп ФИФА и зрители с билетами получат специальные транспортные карты со считывающим чипом. Пункты выдачи организуют в здании аэропорта и в аккредитационном центре Олимпийского парка», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Также будут установлены 100 дополнительных информационных табло на остановках общественного транспорта.
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К началу мундиаля заработает единый информационный портал, мобильное приложение и горячая линия по транспорту на четырех языках, где можно будет уточнить любую информацию о работе городского транспорта и правилах перевозки пассажиров. Футбольной символикой планируется забрендировать 100 муниципальных автобусов.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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