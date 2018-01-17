В Сочи к ЧМ-2018 введут систему безналичной оплаты в автобусах

К чемпионату мира по футболу система безналичной оплаты проезда появится во всех 365 автобусах МУП «Сочиавтотранс»

Пока такая система работает на 100 автобусах.

«Для бесплатного проезда в городском общественном транспорте представители клиентских групп ФИФА и зрители с билетами получат специальные транспортные карты со считывающим чипом. Пункты выдачи организуют в здании аэропорта и в аккредитационном центре Олимпийского парка», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Также будут установлены 100 дополнительных информационных табло на остановках общественного транспорта.