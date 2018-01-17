В Курганинске нашли очаг АЧС. Объявлен карантин
В Курганинске объявили карантин по африканской чуме свиней
Очаг заболевания нашли в личном подсобном хозяйстве. В городе установили границы первой и второй угрожаемой зоны. Чтобы предотвратить распространение заболевания, в хозяйстве провели отчуждение свиней, сообщает «Интерфакс».
В подсобном хозяйстве, где нашли АЧС, содержалось шесть свиней. Это второй случай обнаружения чумы в 2018 году в регионе.
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