В Курганинске обнаружили АЧС

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На территории Курганинского городского поселения в Краснодарском крае обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС)

Вирус выявили 13 января в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве на территории Курганинска. Кроме того, вирус обнаружили в останках свиньи, обнаруженной на территории бывшей свалки ТБО в 200 метрах от трассы Курганинск — Кшехабль, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сейчас на месте работают специалисты госветслужбы Краснодарского края под контролем территориальных управлений ведомства.

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