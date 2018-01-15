В Курганинске обнаружили АЧС
На территории Курганинского городского поселения в Краснодарском крае обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС)
Вирус выявили 13 января в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве на территории Курганинска. Кроме того, вирус обнаружили в останках свиньи, обнаруженной на территории бывшей свалки ТБО в 200 метрах от трассы Курганинск — Кшехабль, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Сейчас на месте работают специалисты госветслужбы Краснодарского края под контролем территориальных управлений ведомства.
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