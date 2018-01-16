«Локомотив-Кубань» одолел «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 16 января провел матч Топ-16 Еврокубка против хорватской «Цедевиты»

Игра завершилась со счетом 69:64.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Фрэнк Элегар, набравший 20 очков, еще 19 очков у Тревора Лейси.

За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 2 тыс. 205 болельщиков.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет дома 21 января против подмосковных «Химок» в рамках Единой лиги ВТБ.

Как сообщали Юга.ру, 9 и 11 февраля Краснодар примет «Финал четырех» баскетбольного Кубка России. За трофей поборются «Локомотив-Кубань», «Новосибирск», «Нижний Новгород» и «Иркут».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Избитого координатора «Эковахты» Рудомаху взяли под госзащиту
Кубанские ученые получили грант на создание детского передвижного технопарка
«Локомотив-Кубань» одолел «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка
В Чечне назвали фейком расследование Republic о пытках наркоманов. И заявили о наркотической диверсии со стороны
Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»
В Сочи 16 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале