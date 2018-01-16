«Локомотив-Кубань» одолел «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 16 января провел матч Топ-16 Еврокубка против хорватской «Цедевиты»

Игра завершилась со счетом 69:64.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Фрэнк Элегар, набравший 20 очков, еще 19 очков у Тревора Лейси.

За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 2 тыс. 205 болельщиков.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет дома 21 января против подмосковных «Химок» в рамках Единой лиги ВТБ.

Как сообщали Юга.ру, 9 и 11 февраля Краснодар примет «Финал четырех» баскетбольного Кубка России. За трофей поборются «Локомотив-Кубань», «Новосибирск», «Нижний Новгород» и «Иркут».