«Финал четырех» баскетбольного Кубка России состоится в Краснодаре

Краснодар примет «Финал четырех» 17-го розыгрыша Кубка России по баскетболу

Матчи состоятся в «Баскет-холле». В полуфиналах, которые назначены на 9 февраля, «Локомотив-Кубань» встретится с действующим обладателем кубка «Новосибирском», а «Нижний Новгород» поборется с «Иркутом». Финал и матч за третье место состоятся 11 февраля.

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев рассказал, что клуб подготовит шоу-программу для баскетбольных болельщиков.

«Это будет большой праздник спорта, который привлечет зрителей на трибуны. Надеюсь, команда сможет порадовать болельщиков зрелищной игрой и яркой победой, а мы сможем оставить Кубок России в Краснодаре», — цитирует Ведищева пресс-служба «Локо».

Ранее «железнодорожники» выигрывали трофей — 2000 году, когда команда базировалась в Минеральных Водах.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России красно-зеленые в гостевом и домашнем матче обыграли пермскую «Парму».