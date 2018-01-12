«Финал четырех» баскетбольного Кубка России состоится в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодар примет «Финал четырех» 17-го розыгрыша Кубка России по баскетболу

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Матчи состоятся в «Баскет-холле». В полуфиналах, которые назначены на 9 февраля, «Локомотив-Кубань» встретится с действующим обладателем кубка «Новосибирском», а «Нижний Новгород» поборется с «Иркутом». Финал и матч за третье место состоятся 11 февраля.

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев рассказал, что клуб подготовит шоу-программу для баскетбольных болельщиков.

«Это будет большой праздник спорта, который привлечет зрителей на трибуны. Надеюсь, команда сможет порадовать болельщиков зрелищной игрой и яркой победой, а мы сможем оставить Кубок России в Краснодаре», — цитирует Ведищева пресс-служба «Локо».

Ранее «железнодорожники» выигрывали трофей — 2000 году, когда команда базировалась в Минеральных Водах.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России красно-зеленые в гостевом и домашнем матче обыграли пермскую «Парму».

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Как сообщали Юга.ру, в сезоне-2016/17 «Локомотив-Кубань» стал самым посещаемым клубом Единой лиги ВТБ. Его матчи собрали более 65 тыс. зрителей.

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