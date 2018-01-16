В Госдуму внесли законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру

Группа парламентариев во главе с зампредседателя Госдумы Ириной Яровой внесла на рассмотрение депутатов законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать непроданный товар поставщикам

Авторы документа заявили, что объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока, в последние годы вырос. К примеру, в случае с отдельными хлебопекарными предприятиями в регионах возврат достигает 50% от объема поставки, по мясной продукции — 30%. При этом в конечном итоге, заявляют авторы, это может повлиять на нарушение интересов покупателя.

«Чем вредны и опасны возвраты нереализованной продукции — это прямой экономический ущерб производителя, это прямые экономические потери, это нарушение всех требований санитарно-эпидемиологических, гигиенических, когда у производителя возникает искушение, в том числе уже просроченный товар использовать в переработке. Это всегда нарушение интересов покупателя, потому что любые потери производителя — это понижение качества в дальнейшем, потому что убытки заставляют изменять производство, снижение ассортимента, повышение цены», — заявила на пресс-конференции Яровая, слова которой приводит «Интерфакс».

Действующий закон о торговле запрещает ретейлерам навязывать поставщикам условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока (за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством).

Законопроектом предлагается исключить это требование и прописать в законе запрет заключать договор, содержащий такое условие.

Торговля
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка
В Чечне назвали фейком расследование Republic о пытках наркоманов. И заявили о наркотической диверсии со стороны
Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»
В Сочи 16 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств
В Госдуму внесли законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
В Краснодаре состоялся Форум кадрового партнерства

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале