Кировская меховая фабрика предложила рассрочку на шубы для жителей Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • поперечный крой с капюшоном © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru
  • © Фото с сайта meha-kirov.ru

Кировская меховская фабрика рассказала о предложениях на шубы для жителей юга России

Производитель меховых изделий привез в Краснодар модели шуб изделий из норки, мутона, лисы в классических моделях и в новых — таких как «рубашка» и «летучая мышь». Помимо шуб в продаже будут представлены меховые жилеты, меховые головные уборы и рукавички.

Для покупателей действует рассрочка без процентов и переплат на 10, 12 и 24 месяца. Для ее получения нужен паспорт и СНИЛС. Заявку в банк менеджеры отправляют прямо из зала выставки.

Купить меховые изделия можно 17-21 января в гостинице «Интурист», адрес — улица Красная, 109.

Для получения скидки можно получить промокод на сайте meha-kirov.ru. По всем вопросам можно звонить на бесплатный федеральный номер 8-800-700-33-06.  

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