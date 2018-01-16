В сочинских поездах для туристов установили аудиогиды

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В пригородных поездах Сочи аудиогиды будут рассказывать отдыхающим о природе и развитии курорта

Новая бесплатная услуга доступна для пассажиров пригородных «Ласточек» и других составов на участке Сочи — Имеретинский курорт, рассказали в пресс-службе СКЖД. Чтобы прослушать экскурсионную программу, необходимо установить на телефон приложение izi.Travel.

В специальной программе содержится информация об истории создания архитектурных сооружений, которые встречаются по пути следования, а также о природе Большого Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в июне по курорту начали курсировать 16 экскурсионных двухэтажных автобусов «Матрешка», в которых работает аудиогид.

В ноябре в Сочи открылся новый экскурсионный маршрут «Исторический бульвар», на котором доступен аудиогид.

Курорты и туризм Поезда РЖД Сочи
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