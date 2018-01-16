В Ростове-на-Дону задержали председателя «Открытой России»
В аэропорту Ростова-на-Дону 16 января задержали председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева
Вместе с Соловьевым полиция также задержала менеджера правозащиты «Открытой России» Полину Немировскую. Они прилетели в город, чтобы провести правозащитный семинар в ростовском штабе Ксении Собчак, сообщает пресс-служба команды «Открытой России».
Такой же семинар должен состояться 17 января в Краснодаре в штабе Алексея Навального на улице Красной, 145. На нем планируют обсуждать, как себя вести с полицией во время уличных массовых мероприятий.
В своем твиттере Немировская написала, что сотрудники транспортной полиции сказали ей и Соловьеву, что «приедет следственная оперативная группа, будем выяснять, какая вы "Открытая Россия"». У них изъяли все наклейки с логотипом движения и все брошюры «Как вести себя с полицией».
«Брошюрки я не хотела отдавать, их уже в СК три тиража лежит, но они сказали, что меня спасают от 19.3, а я, отдавая брошюры, их спасаю от халатности», — написала Немировская.
Прощай, Открытая Россия pic.twitter.com/r2g3Ib43kq— ядерный потанцевал (@polinanem) January 16, 2018
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