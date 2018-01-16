В ночном клубе Краснодара подозреваемую в краже нашли по кошачьим ушам

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Носова, ЮГА.ру

Полицейские Краснодара по горячим следам раскрыли кражу имущества в ночном клубе

28-летняя жительница Краснодара сообщила в полицию о пропаже ее вещей в ночном клубе на улице Рашпилевской.

Она рассказала, что ее сумочку с деньгами, документами, телефоном и гардеробным номерком похитили с барной стойки. Кроме того, из раздевалки исчезла верхняя одежда пострадавшей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастна посетительница клуба, которая была в головном ободке с ушами кошки. Подозреваемая оказалась в общем зале заведения, при ее досмотре нашли украденные вещи. 

Преступницей оказалась 18-летняя жительница Краснодара, она признала свою вину, но не назвала мотивы. Кроме того, подруга злоумышленницы забрала из гардероба одежду потерпевшей и ждала приятельницу на улице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Кражи Полиция
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