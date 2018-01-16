Портрет сотрудничавшего с нацистами кубанского казака убрали с выставки Государственного исторического музея 

16 января стало известно, что после пикетов кургиняновцев с выставки о кубанском казачестве в Государственном историческом музее Москвы сняли портрет кубанского атамана Вячеслава Науменко, сотрудничавшего с нацистами

15 января в Краснодаре два активиста движения сторонников Сергея Кургиняна «Суть времени» пикетировали музей им. Е.Д. Фелицына. Активисты выступали против того, что музей передал Государственному историческому музею в Москве портрет «казака — пособника нацистов» Вячеслава Науменко для выставки об истории Кубанского казачьего войска.

Пресс-секретарь музея им. Е.Д. Фелицына Анна Карпова сообщила порталу Юга.ру, что 16 января в Краснодаре получили информацию от руководства Государственного исторического музея — портрет «Кубанский казак» более не экспонируется на выставке «Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского казачьего войска XVIII—XXI вв.». В Государственном историческом музее Юга.ру эту информацию подтвердили.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря 2017 года в Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная истории кубанского казачества. На выставке представлено более 200 экспонатов из коллекции краснодарского музея им. Е.Д. Фелицына. Это фотографии, портреты, оружие, грамоты, регалии и предметы быта кубанских казаков. Выставка продлится до 1 апреля.

Подробную информацию о скандале с портретом Науменко в Государственном историческом музее, а также комментарии протестующих, казаков и историков читайте в статье «Портрет сотрудничавшего с нацистами кубанского казака вызвал пикеты в Краснодаре и Москве. Что вообще происходит?».

Вячеслав Науменко (1883–1979) — кубанский казак, ветеран Первой мировой войны, войсковой атаман Кубанского казачьего войска в эмиграции с 1920 по 1958 год, хранитель регалий ККВ. В годы Великой Отечественной войны Науменко состоял в Главном управлении казачьих войск вермахта. При этом в военных действиях на стороне нацистов он участия не принимал, ни одно российское ведомство не признало его военным преступником.

Фигура атамана Науменко уже была в центре общественных дискуссий. Тогда в Славянске-на-Кубани, как сообщали Юга.ру, суд удовлетворил иск прокурора о демонтаже мемориальной доски и барельефа атамана с дома, в котором он жил 37 лет. Суд решил, что сотрудничество Науменко с нацистами препятствует увековечиванию его памяти в России.