В Усть-Лабинске мужчину будут судить за развращение четырех девочек

В Усть-Лабинске завершили расследование дела в отношении местного жителя, которого обвинили в развращении детей

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 26 октября 2017 года. По версии следствия, 55-летний мужчина на товарном дворе железнодорожной станции Усть-Лабинск совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 10 лет. Дети шли из школы. На следующий день мужчина совершил то же самое в отношении уже четырех девочек.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.