В Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тыс. рублей

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Законопроект предусматривает увеличение штрафа с 800 рублей до 5 тыс. рублей. Он объяснил, что некоторые автомобилисты предпочитают не покупать ОСАГО, потому что сумма штрафа меньше стоимости полиса. По данным Минфина РФ, средняя стоимость полиса достигала 5,8 тыс. рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — цитирует пояснительную записку законопроекта RT.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, из 50 млн зарегистрированных в России автомобилей около 1 млн эксплуатируется без страховок.

«Справедливое решение, так как сегодня очень много людей просто рискуют, выезжая на дороги без полиса», — пояснил Юргенс.

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