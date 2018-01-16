В Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тыс. рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Законопроект предусматривает увеличение штрафа с 800 рублей до 5 тыс. рублей. Он объяснил, что некоторые автомобилисты предпочитают не покупать ОСАГО, потому что сумма штрафа меньше стоимости полиса. По данным Минфина РФ, средняя стоимость полиса достигала 5,8 тыс. рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — цитирует пояснительную записку законопроекта RT.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, из 50 млн зарегистрированных в России автомобилей около 1 млн эксплуатируется без страховок.

«Справедливое решение, так как сегодня очень много людей просто рискуют, выезжая на дороги без полиса», — пояснил Юргенс.