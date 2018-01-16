В Краснодаре врачи во время операции забыли в пациентке салфетку. Женщина умерла

Краснодарский край

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В Краснодаре возбудили уголовное дело после смерти пациентки больницы скорой медицинской помощи

10 февраля 2017 года 56-летнюю женщину доставили в Краснодарскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, там ей сделали операцию. Пациентку выписали 2 марта, и она уехала в Хабаровский край. 17 мая женщина умерла в одной из больниц Хабаровского края.

«Согласно выводам патологоанатомического исследования, причиной смерти явилось оставление марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта при проведении операции», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие назначило комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Здравоохранение Следственный комитет
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