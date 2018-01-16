ТРЦ «Галерея Краснодар» отменил двухчасовую бесплатную парковку
В торгово-развлекательном центре «Галерея Краснодар» с 15 января изменились тарифы за оплату парковки
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Теперь вместо двух часов, как было ранее, бесплатными будут первые 15 минут. За следующие три часа придется заплатить 50 рублей, затем каждый час будет стоить 50 рублей.
Оплата производится в специально оборудованных паркоматах на территории торгового центра, передает пресс-служба «Галереи».
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