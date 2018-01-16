ТРЦ «Галерея Краснодар» отменил двухчасовую бесплатную парковку

В торгово-развлекательном центре «Галерея Краснодар» с 15 января изменились тарифы за оплату парковки

Теперь вместо двух часов, как было ранее, бесплатными будут первые 15 минут. За следующие три часа придется заплатить 50 рублей, затем каждый час будет стоить 50 рублей.

Оплата производится в специально оборудованных паркоматах на территории торгового центра, передает пресс-служба «Галереи».