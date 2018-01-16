На Мадагаскаре нашли новый вид карликовых лемуров. Они меньше белки!

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  • Лемур Гровса © Фото из аккаунта twitter.com/MBPartnership

Ученые из Global Wildlife Conservation нашли на Мадагаскаре новый вид лемурообразных приматов – карликовых лемуров Гровса (или гном-лемур)

Размером эти зверьки меньше белки — длина тела лемура составляет 17 см, длина хвоста — 28 см. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы. Эти лемуры обитают в юго-восточной части острова и были обнаружены в двух национальных парках — Раномафана и Андрингитра (оба являются частью тропических лесов Ацинананы, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Питаются зверьки в основном фруктами. 

Гном-лемур — ночной примат. Свое название новый вид получил в честь британско-австралийского биолога-антрополога и таксономиста приматов Колина Гровса, который скончался в прошлом году, пишет издание Mongabay

Анализ образцов ДНК, взятых у нескольких животных, подтвердил, что это на самом деле новый вид. Всего теперь на Мадагаскаре насчитывается 112 видов лемуров.

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