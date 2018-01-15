Голодец: В российских школах усилят безопасность после поножовщины в Перми

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российские школы после инцидента в Перми ожидает усиление мер безопасности

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — цитирует Голодец РИА Новости.

Она отметила, что результаты расследования должны обозначить уязвимости системы безопасности образовательных учреждений, что позволит устранить их в будущем.

Утром 15 января в пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной. По данным Следственного комитета, все началось с конфликта между двумя подростками, один из которых учится в школе сейчас, другой учился раньше. Пострадали 15 человек, возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет.

Источник «Интерфакса» рассказал, что по предварительным данным, устроившие нападение подростки периодически становились объектом насмешек и травли в соцсетях со стороны других школьников. Предположительно, они задумали нападение с целью самоутверждения, а после содеянного намеревались уйти из жизни. По всей видимости, они действовали по этому плану — их госпитализировали с ножевыми ранениями, сказал источник.

Голодец назвала этот случай «вопиющим» и «выходящим за человеческие рамки», передает ТАСС.

«Наша система охраны предполагала, что такого произойти не может, и как произошел такой сбой — это нужно, чтобы сейчас детально службы разобрались. Сейчас идет по всем каналам разбор этого инцидента, в том числе с участием специальных служб», — заявила Голодец.

В Росгвардии в свою очередь сообщили, что ведомство проведет проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ. Также планируется определить наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей и уровень подготовленности охранников к действиям в экстренных ситуациях.