Умерла вокалистка The Cranberries
Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет
Причина смерти пока не называется. Известно, что перед смертью певица находилась в Лондоне, где записывалась в студии, передает телерадиокомпания Ирландии RTE.
Группа The Cranberries была образована в 1989 году в Лимерике, она стала второй в мире по популярности ирландской группой после U2. Долорес О’Риордан была бессменной вокалисткой коллектива. Всего у The Cranberries вышло 7 студийных альбомов, последний из них — Something Else — вышел в апреле 2017 года.
Кроме того, О’Риордан записала два сольных альбома в период творческого перерыва группы.
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