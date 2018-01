Умерла вокалистка The Cranberries

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет

Причина смерти пока не называется. Известно, что перед смертью певица находилась в Лондоне, где записывалась в студии, передает телерадиокомпания Ирландии RTE.

Группа The Cranberries была образована в 1989 году в Лимерике, она стала второй в мире по популярности ирландской группой после U2. Долорес О’Риордан была бессменной вокалисткой коллектива. Всего у The Cranberries вышло 7 студийных альбомов, последний из них — Something Else — вышел в апреле 2017 года.

Кроме того, О’Риордан записала два сольных альбома в период творческого перерыва группы.