В 2017 году цифровое ТВ от «Ростелекома» появилось в 28 отелях юга

Так, в декабре цифровое телевидение подключили Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону, Hilton Garden Inn в Новороссийске и санаторий «Светлана» в Сочи

«Современные отели высокого уровня — это не только комфортные номера и дружелюбный сервис, это еще и широкие цифровые возможности для деловых коммуникаций и развлечений. К тому же для гостиниц, ресторанов, фитнес-центров и других представителей сферы услуг это еще и дополнительный доход: мы подсчитали, что за счет индивидуальной настройки контента и рекламных возможностей средний чек клиента заведения повышается на 24,5%», — сказал заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов.

«Интерактивное телевидение» можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.

«Для наших гостей цифровые возможности отеля, в том числе телевидения, — это показатель уровня сервиса, поэтому мы стараемся создать максимально комфортную обстановку. Для разных зон отеля можно транслировать разные по тематикам каналы, а в номерах у гостей есть возможность управлять ТВ-контентом по своему вкусу», — прокомментировал исполнительный директор ООО «Архыз-1650» Марат Узденов.

Подключить цифровое телевидение и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 (800) 200‑3000.