Замначальника Новороссийской таможни задержали за взятку в 2 млн рублей — «Интерфакс»

Заместителя начальника Новороссийской таможни 12 января задержали при получении крупной взятки

Источник в оперативных службах Краснодарского края сообщил, что задержанный курировал вопросы тылового обеспечения деятельности Новороссийской таможни. По предварительным данным, он обещал одной из коммерческих структур за вознаграждение победу в тендере на заключение государственного контракта, сообщает «Интерфакс».

При получении 2 млн рублей таможенника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.