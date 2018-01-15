Замначальника Новороссийской таможни задержали за взятку в 2 млн рублей — «Интерфакс»
Заместителя начальника Новороссийской таможни 12 января задержали при получении крупной взятки
Источник в оперативных службах Краснодарского края сообщил, что задержанный курировал вопросы тылового обеспечения деятельности Новороссийской таможни. По предварительным данным, он обещал одной из коммерческих структур за вознаграждение победу в тендере на заключение государственного контракта, сообщает «Интерфакс».
При получении 2 млн рублей таможенника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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