В центре Краснодара продолжается ремонт коллектора на Октябрьской

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Краснодар Водоканал»

В Краснодаре на улице Октябрьской продолжается ремонт канализационного коллектора

Заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов рассказал, что специалисты очищают весь трубопровод и восстанавливают смотровые колодцы. Это необходимо, потому что жители Краснодара не соблюдают правила пользования системой водоотведения.

«Неоднократное нарушение самотечности коллектора — следствие попадания в него бытового мусора. А любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. В 2017 году специалистами предприятия было устранено свыше 3 тыс. засоров на сетях, и их причина в большинстве случаев — сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов», — цитирует Гераськова пресс-служба «Краснодар Водоканала».

Работы осложняются тем, что коллектор проходит под дорогой, поэтому движение транспорта на улице Октябрьской ограничено. Трубы находятся на глубине более 5,5 метра. 

ЖКХ Краснодар
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