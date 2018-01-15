В центре Краснодара продолжается ремонт коллектора на Октябрьской

В Краснодаре на улице Октябрьской продолжается ремонт канализационного коллектора

Заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов рассказал, что специалисты очищают весь трубопровод и восстанавливают смотровые колодцы. Это необходимо, потому что жители Краснодара не соблюдают правила пользования системой водоотведения.

«Неоднократное нарушение самотечности коллектора — следствие попадания в него бытового мусора. А любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. В 2017 году специалистами предприятия было устранено свыше 3 тыс. засоров на сетях, и их причина в большинстве случаев — сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов», — цитирует Гераськова пресс-служба «Краснодар Водоканала».

Работы осложняются тем, что коллектор проходит под дорогой, поэтому движение транспорта на улице Октябрьской ограничено. Трубы находятся на глубине более 5,5 метра.