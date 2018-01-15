В Анапе госпитализировали пятерых детей. У них были признаки отравления газом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе 14 января госпитализировали пятерых детей из одной семьи

По данным источника в экстренных службах, пятеро детей дошкольного и школьного возраста находятся в детской больнице. Они в удовлетворительном состоянии, ранее они жаловались на подташнивание. Причины недомогания устанавливаются. Вместе с детьми в больнице мама и бабушка, сообщает ТАСС.

После того, как детей забрали в больницу, сотрудники газовой службы обследовали оборудование, чтобы проверить версию об отравлении бытовым газом. Утечек не нашли, семья живет в новом доме с новым оборудованием.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что проводится проверка. Врачи пока не поставили диагноз, жизни госпитализированных ничто не угрожает.

Анапа Газ Дети Здравоохранение
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