Глава Следкома предложил блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости принять дополнительные меры для борьбы с экстремизмом
Он считает, что для пресечения экстремизма нужно упорядочить выезд российской молодежи, исповедующей ислам, на учебу в теологические учебные заведения других стран. Кроме того, в стране нужно усилить борьбу с терроризмом в интернете.
Для блокировки экстремистских сайтов Бастрыкин дал указание активнее взаимодействовать с Прокуратурой и Роскомнадзором и оперативно направлять в эти органы данные, подтверждающие распространение в сети противоправной информации: текстовые и аудиовизуальные материалы о деятельности международных террористических организаций и призывы оказывать финансовую помощь террористам с указанием разных платежных реквизитов.
Сейчас сайты могут быть заблокированы на основании решения суда, а до этого момента ресурс будет продолжать работать, передает «Российская газета».
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«Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил Бастрыкин, уточнив, что подразумевает внесудебный, или административный порядок добавления информации в список экстремистских материалов.
Такая практика действует в Китайской Народной Республике.
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