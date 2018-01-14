В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов выразил мнение, что пельмени должны представлять российскую кухню в ЮНЕСКО

Депутат отметил, что это блюдо продается во всей России, его любят «все славяне, вся страна».

«Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: “Какие прекрасные пельмени!”. Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем, всеми семьями. Это у нас традиция такая», — цитирует Курдюмова радио «Говорит Москва».