В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

Вся Россия, В мире

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов выразил мнение, что пельмени должны представлять российскую кухню в ЮНЕСКО

Депутат отметил, что это блюдо продается во всей России, его любят «все славяне, вся страна»

«Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: “Какие прекрасные пельмени!”. Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем, всеми семьями. Это у нас традиция такая», — цитирует Курдюмова радио «Говорит Москва».

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО багет, которому «завидуют во всем мире».

В список нематериального наследия включены неаполитанская пицца, таджикский оши палав, корейское кимчи, и бельгийское пиво, передает RT.

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