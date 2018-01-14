В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО
Первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов выразил мнение, что пельмени должны представлять российскую кухню в ЮНЕСКО
Депутат отметил, что это блюдо продается во всей России, его любят «все славяне, вся страна».
«Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: “Какие прекрасные пельмени!”. Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем, всеми семьями. Это у нас традиция такая», — цитирует Курдюмова радио «Говорит Москва».
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО багет, которому «завидуют во всем мире».
В список нематериального наследия включены неаполитанская пицца, таджикский оши палав, корейское кимчи, и бельгийское пиво, передает RT.
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