В Ростове мужчина погиб при пожаре в автосервисе

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Советском районе Ростова 13 января произошел пожар в автосервисе. Погиб один человек

Сообщение о пожаре на улице Малиновского поступило в в 8:44, на место выехали 18 человек и 5 единиц техники Огонь охватил площадь в 30 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В 9:40 пожар потушили, на месте нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, погибший был работником сервиса, его личность еще устанавливают. Причины возгорания сейчас выясняются.

Пожары Ростов-на-Дону
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