В Ростове мужчина погиб при пожаре в автосервисе

В Советском районе Ростова 13 января произошел пожар в автосервисе. Погиб один человек

Сообщение о пожаре на улице Малиновского поступило в в 8:44, на место выехали 18 человек и 5 единиц техники Огонь охватил площадь в 30 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В 9:40 пожар потушили, на месте нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, погибший был работником сервиса, его личность еще устанавливают. Причины возгорания сейчас выясняются.