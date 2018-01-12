В Дагестане должник застрелил пришедшего к нему коллектора

Житель Каспийска задержан за убийство коллектора, который пришел к нему домой за долгом

Инцидент произошел днем 12 января в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленина. Между 45-летним должником и 36-летним коллектором произошел конфликт, в ходе которого мужчина застрелил сотрудника коллекторского агентства.

Подозреваемого задержали, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.