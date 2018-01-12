В Дагестане должник застрелил пришедшего к нему коллектора
Житель Каспийска задержан за убийство коллектора, который пришел к нему домой за долгом
Инцидент произошел днем 12 января в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленина. Между 45-летним должником и 36-летним коллектором произошел конфликт, в ходе которого мужчина застрелил сотрудника коллекторского агентства.
Подозреваемого задержали, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.
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