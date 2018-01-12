В Крыму нашли потопленный в 1943 году немецкий пароход

Крым

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  • © Скриншот видео из канала youtube.com/channel/UCRds47MZ1Ng7KCLseg2TkWA

Археологи Черноморского центра подводных исследований идентифицировали немецкий грузовой пароход Birgit, затонувший в 1943 году у берегов Евпатории

Судно нашли два года назад, с тех пор его не исследовали.

«Во время экспедиции, которая проходила в конце 2017 года, нам удалось идентифицировать и установить, что это действительно пароход Birgit», — сообщил замруководителя Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Потопленный советской авиацией пароход находится на глубине более 20 метров. С борта подняли посуду из нержавеющей стали с немецким клеймом, датированную 1941–1942 годами.

«Судно было сильно разрушено, центральной части практически нет. Хорошо сохранились нос и корма. В носовой части в хорошем состоянии спаренная зенитная установка», — рассказал Вахонеев.

Это второй немецкий пароход, найденный в 2017 году у берегов Крыма. Ранее специалисты изучили бывший транспорт «Харьков» Черноморского морского пароходства СССР, лежащий в акватории Евпатории на глубине 90 метров. В 1941 году его взорвали советские войска при отступлении из Николаева, после чего немцы подняли судно, назвали его Boy Federsen и использовали для перевозки военных грузов. В 1943 году советская авиация потопила пароход.

Археологи подняли с борта парохода комплект судовой посуды. Его, а также находки со второго, передали в музей подводной археологии в Феодосии, передает ТАСС.

Археология История
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