Минфин РФ за месяц купит рекордный объем иностранной валюты — 257,1 млрд рублей

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти

Ежедневно на торгах Московской биржи Минфин будет покупать валюту в эквиваленте 15,1 млрд рублей. Приобретенные средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства в Центробанке РФ, говорится на сайте министерства.

В декабре появилась информация о том, что Минфин планирует потратить 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, отмечает RT.

Как сообщали Юга.ру, накануне Министерство финансов объявило о том, что потратило всю оставшуюся в Резервном фонде иностранную валюту на сумму 1,4 трлн рублей. Фонд будет ликвидирован.

Деньги Министерство финансов РФ Нефть Финансы
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре заново проведут отбор зеленых зон для благоустройства
Избитый координатор «Эковахты» Рудомаха сообщил об угрозах
ФАС оштрафовал «Казино Сочи» за нарушение прав ФИФА. Владельцы игорной зоны подали в суд
В Сочи подготовят десять мест для крещенских купаний
Игроки и персонал ФК «Кубань» не получали зарплату от трех до семи месяцев — «СЭ»
В Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту берегоукрепления реки Кубани

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале