Минфин РФ за месяц купит рекордный объем иностранной валюты — 257,1 млрд рублей

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти

Ежедневно на торгах Московской биржи Минфин будет покупать валюту в эквиваленте 15,1 млрд рублей. Приобретенные средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства в Центробанке РФ, говорится на сайте министерства.

В декабре появилась информация о том, что Минфин планирует потратить 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, отмечает RT.

Как сообщали Юга.ру, накануне Министерство финансов объявило о том, что потратило всю оставшуюся в Резервном фонде иностранную валюту на сумму 1,4 трлн рублей. Фонд будет ликвидирован.