Минфин РФ за месяц купит рекордный объем иностранной валюты — 257,1 млрд рублей
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти
Ежедневно на торгах Московской биржи Минфин будет покупать валюту в эквиваленте 15,1 млрд рублей. Приобретенные средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства в Центробанке РФ, говорится на сайте министерства.
В декабре появилась информация о том, что Минфин планирует потратить 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, отмечает RT.
Как сообщали Юга.ру, накануне Министерство финансов объявило о том, что потратило всю оставшуюся в Резервном фонде иностранную валюту на сумму 1,4 трлн рублей. Фонд будет ликвидирован.
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