Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда и объявил о его ликвидации

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министерство финансов России в декабре 2017 года направило из Резервного фонда 1,4 трлн рублей, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета

В сообщении на сайте Минфина говорится, что в декабре прошлого года на покрытие дефицита бюджета были полностью использованы средства Резервного фонда в иностранной валюте на счетах Центробанка — 1 трлн 420 млн рублей, полученные от реализации 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов.

Вырученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, в итоге на счетах фонда ничего не осталось, передает RT. Резервный фонд прекратит существование 1 февраля.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Минфине заявили, что из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния не было потрачено ни копейки.

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